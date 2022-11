Vanavond op tv: Graanschepen varen Afrika voorbij • Waarom is er nog geen legale wiet?

De belofte was dat die deal boeren en handelaren zou helpen, maar zeker óók ontwikkelingslanden. Alleen nu, een half jaar later, lijkt van de belofte weinig terecht te komen. En dat zegt volgens deskundigen veel over de tekortkomingen van ons wereldwijde voedselsysteem.

Wietproef komt niet van de grond

In het regeerakkoord van 2017 werd afgesproken dat er geëxperimenteerd zou worden met de verkoop van legale cannabis. Het doel: onderzoeken of de wietverkoop kan worden gelegaliseerd en wat hiervan de effecten zijn op de criminaliteit en de volksgezondheid.

Met een loting werden tien telers geselecteerd die hun in Nederland te telen cannabis mogen verkopen aan coffeeshops in elf aangewezen gemeenten. Maar het experiment komt maar langzaam op gang en het is nog maar de vraag of volgend jaar met de verkoop kan worden gestart. Wat gaat er mis?