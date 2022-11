Twee Nederlanders aangehouden in Dubai vanwege grootschalige drugshandel

In Dubai zijn twee Nederlanders aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij grootschalige internationale drugshandel. Dat meldt het OM, dat gevraagd had om de aanhouding van de twee.

Voor beide verdachten wordt aan de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) een uitleveringsverzoek gedaan. Een van de verdachten is een 37-jarige man met zowel de Nederlandse als de Marokkaanse nationaliteit. De andere in Dubai aangehouden verdachte is een 40-jarige Nederlander die ook de Bosnische nationaliteit heeft.

Het onderzoek naar de twee mannen is begonnen met ontsleutelde berichten van Sky-cryptofoons, toestellen die speciaal geprepareerd zijn om veilig te communiceren.

Leidende rol

De 37-jarige man wordt door het OM Rotterdam vervolgd vanwege de invoer van duizenden kilo's cocaïne in Nederland in 2020 en 2021, deelname aan een criminele organisatie, witwassen van grote hoeveelheden geld, corruptie en het bezit van vuurwapens.

De 40-jarige man wordt verdacht van de invoer van omvangrijke partijen cocaïne, maar ook van (het voorbereiden van) de invoer van bijna 8000 kilo grondstoffen voor de productie van amfetamine.

De grondstoffen zijn via de haven van Antwerpen naar een bedrijf in Nederland vervoerd. Volgens het OM hebben de twee mannen allebei een leidende rol gespeeld bij de invoer van drugs.

Operation Desert Light

Hun aanhouding is onderdeel van een door Europol gecoördineerde internationale operatie waarbij politie- en justitiediensten uit Spanje, Frankrijk, België, de VAE en VS betrokken zijn.

Hierbij is samengewerkt met de politie in Dubai. In Nederland wordt het opsporingsonderzoek uitgevoerd door de Landelijke Recherche en de Regionale Recherche Rotterdam van de Nationale Politie.

Europol maakte een video van de operatie met de naam 'Operation Desert Light':