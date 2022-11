Oud-minister Van Rijn overziet onderzoek naar misstanden bij NPO

Oud-minister Martin van Rijn is de voorzitter van de commissie die het onderzoek gaat instellen naar de misstanden en de werkcultuur bij de NPO. Hij moet nog wel drie leden aanstellen om plaats te nemen in de commissie. Dat heeft de NPO bekendgemaakt.

'Gedelegeerd opdrachtgever'

Volgens de NPO wordt de commissie een "gedelegeerd opdrachtgever" van het onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag binnen de publieke omroep. Het doel van de commissie is om "de uiteindelijke onderzoeksopdracht te formuleren en het onderzoek aan te sturen". De uitkomsten van het onderzoek worden in de eerste helft van volgend jaar verwacht.

De commissie zal worden bijgestaan door een aantal onafhankelijke adviseurs. Zo is regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld Mariëtte Hamer bereid gevonden om advies te geven.

En het onafhankelijke meldpunt Mores.online, een meldpunt voor grensoverschrijdend gedrag binnen de podium-, film- en televisiesector, gaat advies geven over de opzet van het onderzoek, "om hiermee de belangen van melders zo goed mogelijk te kunnen vertegenwoordigen en te borgen".

Via dit meldpunt zijn na de berichten over DWDD en presentator Matthijs van Nieuwkerk verschillende meldingen van grensoverschrijdend gedrag binnengekomen die speelden in de hele publieke omroep.

Naast het onderzoek wil de NPO een actieplan voor een veilig werkklimaat. Hoogleraar leiderschap en gedrag Erik van de Loo en hoogleraar corporate governance Jaap Winter zijn gevraagd om daarmee aan de slag te gaan.

Woede-uitbarstingen

De aanleiding voor het onderzoek en het actieplan zijn berichten in de Volkskrant, dat onderzoek deed naar misstanden bij DWDD. De krant sprak met tientallen oud-medewerkers. Zij spraken van een angstcultuur en extreme woede-uitbarstingen van presentator Matthijs van Nieuwkerk en enkele eindredacteuren.

De presentator heeft na de publicaties zijn relatie met omroep BNNVARA beëindigd. NPO-directeur Frans Klein heeft zijn taken tijdelijk neergelegd in afwachting van het onderzoek. Klein was indertijd als mediadirecteur bij de VARA, later BNNVARA, tot 2014 verantwoordelijk voor de werkomstandigheden bij DWDD.