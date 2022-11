Braziliaanse bondscoach bluft over Neymar in aanloop naar tweede WK-duel

Neymar, Neymar, Neymar. In de aanloop naar het tweede groepsduel van Brazilië dit WK - tegen Zwitserland - klinkt zijn naam elke drie zinnen. Bondscoach Tite kan een voorhoede formeren om van te smullen met spelers van Real Madrid, Barcelona, Arsenal en Manchester United, toch wordt er alleen maar gesproken over de aanvaller die hij vanmiddag om 17.00 uur niét kan opstellen. Neymar dus, de 30-jarige superster die geblesseerd uitviel in de met 2-0 gewonnen wedstrijd tegen Servië. Zeer exclusief Wat is de Seleçao nog waard zonder Neymar? Vraag het Tite en hij wijst erop dat hij nog veel meer talentvolle spelers tot zijn beschikking heeft. Wie dan nog eens goed in zijn ogen kijkt en doorvraagt krijgt ook te horen dat er een verschil is tussen topvoetballers en het zeer exclusieve clubje dat zelfs daar nog bovenuit steekt. "Het verschil is dat spelers uit die laatste categorie per wedstrijd twee of drie momenten hebben waarin zij nog iets uitzonderlijks kunnen doen. Neymar is zo'n speler."

De Braziliaanse steraanvaller moet volgens persbureau Reuters in ieder geval de komende twee groepsduels missen op het WK in Qatar. - NOS

Voor de vaste volgers van de Braziliaanse nationale ploeg is die uitspraak niet nieuw. Eric Faria, presentator van de grote Braziliaanse zender Globo TV, heeft hem al in vele varianten voorbij horen komen. "Tite heeft vanaf zijn eerste dag als bondscoach gezegd dat Neymar vergelijkbaar is met Lionel Messi en Cristiano Ronaldo. Hij heeft hem dus ontzettend belangrijk gemaakt. Tja, als die dan wegvalt, heb je een gigantisch probleem." Verdrietig Het is uiteraard niet alleen voor de trainer een flinke streep door de rekening, Neymar was zelf ook met geheel andere verwachtingen naar Qatar gekomen. Marquinhos, ploeggenoot bij Brazilië en Paris Saint-Germain, zegt dat de blessure een enorme dreun was voor zijn goede vriend.

"Hij was verdrietig na de wedstrijd, dat is ook heel normaal. Hij heeft even nodig gehad om dat te verwerken." "Maar Neymar is 24 uur per dag bezig met zijn herstel", vervolgt Marquinhos. "Dat toont aan hoe graag hij wil terugkeren. Ik weet niet op welke termijn dat zal zijn, ik hoop dat hij snel weer de oude is, zowel fysiek als emotioneel. Maar hij is zelf in ieder geval vol vertrouwen."

De hoogtepunten van de wedstrijd Brazilië-Servië in groep G van het WK in Qatar. - NOS