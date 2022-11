Explosief gevonden in verdacht pakketje bij gebouw in Dordrecht

Een verdacht pakketje dat afgelopen nacht werd ontdekt voor een pand in Dordrecht blijkt een explosief te zijn, meldt burgemeester Wouter Kolff. Het wordt volgens hem op een veilige plek tot ontploffing gebracht.

Het explosief zat in een verdacht pakketje, schrijft Rijnmond. Het werd gevonden voor een pand aan de Spuiweg.

Het is de tweede keer in een paar dagen tijd dat het onrustig is in de straat. In de nacht van zaterdag op zondag werd daar een restaurant beschoten. Sinds die beschieting stond de straat al onder verscherpt politietoezicht.

Een woordvoerder van de politie kan bij de regionale omroep nog niet zeggen of er een verband is tussen de twee zaken, maar zegt dat nu nog niet uit te willen sluiten. "Het is wel opvallend."

Gisteren liet de politie weten ook te onderzoeken of de beschieting in Dordrecht iets van doen heeft met schoten die diezelfde nacht werden gelost bij een restaurant in Rotterdam-West. Het gaat volgens regionale media over horecazaken met dezelfde naam.

Den Haag

Bij een pand aan de Hoefkade in de Haagse Schilderswijk is afgelopen nacht ook een mogelijk explosief aangetroffen, meldt de politie. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) doet daar nog onderzoek.

De Hoefkade en een aantal omliggende straten zijn afgesloten voor het verkeer. De politie doet onderzoek naar mogelijke verbanden met eerdere soortgelijke incidenten in dit gebied.

Volgens Omroep West gaat het ook daar om een zaak van dezelfde Surinaamse keten.