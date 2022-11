Steeds meer voedselhulp nodig in Nederland, merkt ook Rode Kruis

Het Rode Kruis moet steeds vaker voedselhulp in Nederland aanbieden. De telefoon stond de afgelopen weken roodgloeiend meldt de hulporganisatie en omdat de schaamte over het onderwerp groot is, is het vermoeden dat de nood nog groter is.

"We zien dat de vraag na de zomer alleen maar aan het toenemen is, zeker met de hoge inflatie en nu mensen hun vaste lasten zien stijgen. Daardoor krijgen we telkens meer vragen binnen", zegt woordvoerder Nicole van Batenburg. De organisatie was in de coronaperiode al in Nederland begonnen voedselhulp te bieden.

De verhalen die medewerkers nu te horen krijgen noemt de woordvoerder hartverscheurend, zoals een gezin van zes personen dat slechts 50 euro overhoudt voor voedsel of ouders die niet eten zodat hun kinderen dat wel kunnen. "Mensen kloppen bij ons aan en zeggen dat ze echt in nood verkeren."

Boodschappenkaarten

Voor deze personen kan het Rode Kruis wekelijks boodschappenkaarten van 17,50 euro regelen die ze bij supermarkten kunnen besteden. Ook levert de hulporganisatie steeds vaker ontbijttassen. Voor de voedselhulp wordt er samenwerkt met lokale contacten als wijkcentra of buurthuizen, die zicht hebben op waar de nood het hoogst is.

"Die boodschappenkaarten delen we niet direct vanuit het Rode Kruis uit. Wij werken heel hard samen met partners, zoals een wijkcentrum of buurthuis", legt Van Batenburg uit. "Die kennen de situatie van mensen achter de deur. Dan wordt dat teruggekoppeld aan ons en zo beslissen we of iemand daadwerkelijk recht heeft op zo'n kaart."

Bij de bekendmaking van de trend roept het Rode Kruis ook meteen op te doneren op het algemene gironummer 881. Daar kan specifiek worden gekozen een donatie voor voedselhulp te doen, al benadrukt het Rode Kruis dat er internationaal wordt gekeken waar dat geld het beste besteed kan worden.

Wereldwijd hulp

"We vinden het ontzettend belangrijk dat iedereen in aanmerking komt voor hulp en het Internationale Rode Kruis maakt de inschatting wie hulp het meeste nodig heeft", legt Van Barenburg uit. "In Oekraïne heeft men een hele zware winter voor de boeg, in Pakistan hebben afgelopen zomer 33 miljoen mensen te maken gehad met overstromingen. We willen wereldwijd hulp verlenen."