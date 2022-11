Wekdienst 28/11: Tweede Kamerdebat over mediabegroting • Uitreiking televisieprijs Rose d'Or

Eerst het weer: er is veel bewolking en soms wat regen of motregen. De maximumtemperatuur ligt tussen 8 en 10 graden.

Goedemorgen! De Tweede Kamer gaat vandaag in debat met staatssecretaris Uslu (Media) over de mediabegroting. En vanavond wordt de Rose d'Or uitgereikt. Onder meer Het Klokhuis maakt kans op de televisieprijs.

Wat heb je gemist?

De Wellcome Collection in Londen sluit voor onbepaalde tijd zijn deuren. Het Britse museum over internationale geneeskunde vindt dat de permanente collectie gebaseerd is op achterhaalde ideeën die discrimineren op basis van ras, geslacht en aandoeningen.

De huidige leiding van het museum noemt de collectie problematisch. "Van wie waren al deze voorwerpen? Hoe zijn ze verworven? Wat geeft ons het recht om deze verhalen te vertellen?"

Ander nieuws uit de nacht:

Helft alleenstaande minderjarige vluchtelingen herenigd met familie: het percentage is veel hoger dan bij meerjarige asielzoekers, daar is slechts 27 procent na vijf jaar herenigd met familie.

Vliegtuigje vliegt in stroomdraden, inzittenden na uren pas gered: in de Amerikaanse staat Maryland vloog een klein vliegtuigje in een hoogspanningsmast, door de elektriciteit konden de inzittenden maar moeilijk worden gered.

BBC protesteert fel tegen arrestatie van verslaggever in China: verslaggever Ed Lawrence werd opgepakt bij de groeiende coronaprotesten in China, hij kreeg te horen dat het was om hem te beschermen tegen corona. De BBC zegt dat hij ook geschopt en geslagen is.

En dan nog even dit:

Als premier Rutte stopt als minister-president, wil hij fulltime gaan lesgeven. Hoewel hij nog niet denkt aan stoppen, ziet hij zichzelf wel fulltime voor de klas staan. Dat zei hij gisteren tegen Den Haag FM.

Om leraar te worden, moet hij nog wel een opleiding volgen, zegt Rutte: