Vliegtuigje vliegt in stroomdraden, inzittenden al uren vast

In de Amerikaanse staat Maryland is een kleine vliegtuigje vast komen te zitten in de draden van een hoogspanningsleiding. Reddingsdiensten proberen de inzittenden te redden, maar dat wordt bemoeilijkt doordat er nog elektriciteit door de draden loopt.

Na vertrek van een vliegveld bij White Plains in de staat New York was het vliegtuigje even buiten de Amerikaanse hoofdstad Washington tegen de hoogspanningskabels aangevlogen. Hoe dat kon gebeuren is nog niet bekend. Wel was het mistig op dat moment.

Volgens luchtvaartautoriteit FAA waren er twee mensen aan boord, de lokale brandweer spreekt van drie inzittenden. Duidelijk is dat geen van hen gewond is. Doordat er nog stroom op de kabels staat is de brandweer er na enkele uren echter nog niet in geslaagd hen te bevrijden. Wel wordt er via mobieltjes contact onderhouden met hen.

Door het ongeluk kwamen zo'n 80.000 mensen in de buurt zonder stroom te zitten.