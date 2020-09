Verdachte Josef B. in Ruinerwold-zaak blijft vastzitten

Josef B., een van de twee verdachten in de zaak-Ruinerwold, komt niet vrij. Advocaat Yehudi Moszkowicz had om vrijlating gevraagd, omdat B. (59) volgens hem onterecht vastzit. Hij en Gerrit Jan van D (68) worden onder meer verdacht van jarenlange vrijheidsberoving van negen kinderen van Van D.

De rechtbank vindt de zaak te ernstig om hem vrij te laten, zo bleek vanmiddag tijdens een tussentijdse zitting. B. liet volgens RTV Drenthe weten in hongerstaking te gaan als zijn voorlopige hechtenis niet wordt geschorst. "Als u mij niet vrijlaat, ga ik in hongerstaking tot ik dood ben."

B. blijft nog zeker drie maanden vastzitten. Op 10 december is er een nieuwe zitting in zijn zaak. "Dan ben ik waarschijnlijk al dood", zei B. toen hij die beslissing hoorde.

Beeldmateriaal

Tijdens de tussentijdse zitting werd ook duidelijk dat de zoon van het boerderijgezin uit Ruinerwold, die vorig jaar ruchtbaarheid gaf aan het geïsoleerd levende gezin, ongeveer honderd uur aan beeldmateriaal van het gezin aan het Openbaar Ministerie heeft gegeven.

De beelden zijn gevonden in het vorige huis van het gezin, in Zwartsluis, dat onlangs is leeggehaald. Het OM laat de beelden momenteel door de politie bekijken. Of er materiaal tussen zit dat relevant kan zijn in de strafzaak tegen Gerrit Jan van D. (68) en Josef B. (59), is niet bekend.

Beide mannen worden er onder meer van verdacht de zes kinderen van Van D. gevangen te hebben gehouden. Van D. wordt ook verdacht van mishandeling van de zes kinderen en seksueel misbruik van twee van zijn oudere kinderen die niet in de boerderij woonden.

Onderzoeken

De afgelopen maanden zijn Van D. en B. onderzocht in het Pieter Baan Centrum (PBC). De onderzoeksrapporten van beide verdachten zijn nog niet klaar. Het OM en de rechtbank willen de onderzoeksresultaten van het PBC afwachten om te bepalen of Van D. als verdachte kan worden gehoord.

Van D. kreeg enkele jaren geleden een hersenbloeding en is daardoor halfzijdig verlamd. Ook kan hij niet meer praten, waardoor het onderzoek moeizaam verloopt. De resultaten worden half oktober verwacht, aldus justitie.

De rechtbank heeft bepaald dat in de zaak tegen Van D. over maximaal zes weken een nieuwe zitting wordt gepland. Dan wordt besproken of hij wel of niet kan worden verhoord. De verwachting is dat in februari de zaak inhoudelijk wordt behandeld.