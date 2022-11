BBC protesteert fel tegen arrestatie van verslaggever in China

Op beelden van de arrestatie is te zien dat Lawrence door mannen in uniform wordt weggeleid bij de betoging in Shanghai. "Bel het consulaat meteen", roept hij nog naar achterblijvers.

"Het is bijzonder verontrustend dat een van onze journalisten zo is aangevallen tijdens zijn werk", schrijft de BBC in een verklaring. De omroep wijst erop dat Lawrence de juiste papieren heeft om verslag te mogen doen in het land.

De BBC heeft fel protest aangetekend tegen de arrestatie van een verslaggever in Shanghai. Politieagenten voerden Ed Lawrence weg toen hij verslag deed van groeiende coronaprotesten in het land. Volgens de omroep werd hij daarbij geschopt en geslagen.

Enkele uren later werd Lawrence vrijgelaten door de autoriteiten. De BBC zegt dat er geen officiële verklaring is gekomen van de autoriteiten waarom hij werd opgepakt. Wel kreeg de journalist bij zijn arrestatie te horen dat het was om te voorkomen dat hij corona opliep bij de betoging. "Dit zien we niet als een geloofwaardige verklaring", zegt de BBC daarover.

Fatale brand

In China groeit de afgelopen dagen de onvrede over het zero-covidbeleid van de overheid. Aanleiding is een fatale brand in de stad Urumqi in het westen van het land: daarbij zouden onnodig veel slachtoffers zijn gevallen door strenge lockdownregels.

In Shanghai concentreren de protesten zich rond de Urumqistraat, waar uit rouw kaarsen en bloemen worden achtergelaten. Het verdriet vermengt zich daar met woede over de strenge maatregelen: zo werden er leuzen gescandeerd tegen president Xi en zijn strenge coronabeleid. Dergelijke directe kritiek op de Chinese leider is ongekend.

Ook in meerdere andere steden gingen mensen de straat op uit verdriet en protest, zoals in Urumqi zelf en de hoofdstad Peking. Daarbij droegen betogers lege vellen papier, omdat spandoeken met protestenleuzen niet toegestaan worden.

De Chinese overheid probeert de protesten de kop in te drukken en censureert berichten erover op sociale media. In Shanghai werden bij de plek van de betogingen ook de straatnaambordjes met de naam van Urumqi weggehaald.