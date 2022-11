Helft alleenstaande minderjarige vluchtelingen herenigd met familie

De helft van de minderjarige asielzoekers die in hun eentje naar Nederland komen, wordt hier binnen vijf jaar herenigd met familie. Dat percentage is veel hoger dan bij andere asielzoekers: bij hen heeft slechts 27 procent na vijf jaar familie laten overkomen.

Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek zijn het vooral Syrische minderjarigen van wie familie nareist. Bij hen gebeurt dat in drie kwart van de gevallen. De hereniging verloopt bij deze groep vaak sneller doordat ze meestal betere documentatie bij zich hebben, wat het proces versnelt.

Syriërs zijn de op een na grootste groep onder de alleenstaande minderjarige asielzoekers, met 3745 personen tussen 2014 en de eerste helft vorig jaar. De grootste groep in deze categorie waren Eritreeërs, met in totaal 4350 personen. Bij hen was na drie jaar iets minder dan een derde herenigd met familie.

De meeste alleenstaande minderjarige asielzoekers waren tussen de 15 en 18 jaar oud, 82 procent. De groep bestond voor 81 procent uit jongens. Gemiddeld arriveerden tussen 2014 en 2022 ieder jaar 1900 van deze kinderen in Nederland, met een piek tot boven de 4000 in 2015, tijdens de asielcrisis.