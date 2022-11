Brits museum sluit deuren: 'Collectie racistisch en seksistisch'

De Wellcome Collection in Londen sluit voor onbepaalde tijd zijn deuren. Het Britse museum over internationale geneeskunde vindt dat de permanente collectie gebaseerd is op achterhaalde ideeën die discrimineren op basis van ras, geslacht en aandoeningen.

"We kunnen ons verleden niet veranderen. Maar we kunnen wel werken aan een toekomst waarin we een stem geven aan de verhalen en ervaringen van degenen die monddood zijn gemaakt, uitgewist of genegeerd."

In de Wellcome Collection worden stukken getoond uit de collectie van de Brits-Amerikaanse Henry Wellcome (1853 - 1936). Die steenrijke farmaceut bouwde een verzameling op van een miljoen voorwerpen, boeken en kunststukken die te maken hebben met geneeskunde wereldwijd. Zo zijn er anatomische modellen in was, hout en ivoor, offervoorwerpen voor een goede gezondheid en een tandenborstel van Napoleon.

De huidige leiding van het museum noemt de collectie problematisch. "Van wie waren al deze voorwerpen? Hoe zijn ze verworven? Wat geeft ons het recht om deze verhalen te vertellen?" Volgens het museum was het resultaat van Wellcome's verzamelwoede dat mensen van kleur of met een handicap "werden neergezet als exotisch, gemarginaliseerd en uitgebuit, of zelfs volledig over het hoofd gezien".