Spanje en Duitsland verwennen WK-kijker, de echte spitsen scoren: 1-1

Een hoogstaande kraker tussen Spanje en Duitsland onder leiding van de Nederlandse scheidsrechter Danny Makkelie is in 1-1 geëindigd bij het WK in Qatar.

Daarmee kan het in groep E nog alle kanten op. Spanje leidt met vier punten en Duitsland, dat zijn eerste WK-duel verloor van Japan, staat laatste.

Met het punt heeft Duitsland kwalificatie voor de achtste finales niet in eigen hand. Bij winst op Costa Rica kan Duitsland verder, maar het is dan wel afhankelijk van de uitslag van het duel van Spanje met Japan.