Hockeysters maken Ierland in bij debuut bondscoach Van Ass: 'Nieuw tijdperk'

Na rust verslapte de concentratie van Nederland en kwam Ierland voor het eerst een aantal keer in de cirkel. Het entertainmentgehalte zakte behoorlijk in, en er werden te veel kansen gemist. Pas in het laatste kwart scoorden Jansen en Burg er nog twee, wat de eindstand op 5-0 bracht.

Het was een doelpuntrijk duel, waarin Yibbi Jansen drie goals maakte. De wedstrijd was nog maar 29 seconden oud, toen zij de openingsgoal maakte. In het eerste kwart werd uit een strafcorner ook de 2-0 gemaakt, waarna Joosje Burg met haar backhand vlak voor rust de 3-0 aantekende.

De Nederlandse hockeysters hebben hun eerste wedstrijd onder de nieuwe bondscoach Paul van Ass overtuigend gewonnen. In een oefeninterland tegen Ierland in Bilthoven boekten ze een 5-0 zege.

Xan de Waard droeg de aanvoerdersband, maar een definitieve keuze wie de aanvoerder wordt, heeft Van Ass nog niet gemaakt. Josine Koning keepte zondag haar honderdste interland. "Dat voelt heel speciaal, ik heb echt de hele dag met een glimlach op m'n gezicht hier rondgelopen", zegt ze.

Ze was tevreden over de eerste interland onder de nieuwe bondscoach, maar blijft kritisch: "Voor een eerste interland was het prima, maar er is veel ruimte voor verbetering. Gelukkig hebben we daar alle tijd voor", zegt de jubilaris.

Nieuw tijdperk

Van Ass twijfelde aan het begin van zijn dienstverband of hij wel helemaal zichzelf kon zijn. "Er is het afgelopen jaar best wel wat gebeurd binnen het team. Deze generatie kijkt anders naar leiderschap, en ik vroeg me af of het team dat wel accepteerde. Maar dat is zeker wel het geval. De sfeer is heel relaxed."

Daarmee doelt de debuterend bondscoach op de angst- en zwijgcultuur die was ontstaan binnen de spelersgroep onder de vorige bondscoach, Alyson Annan.