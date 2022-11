Tientallen vrouwen gearresteerd in Turkije tijdens demonstraties tegen femicide

In Turkije zijn dit weekend tientallen vrouwen gearresteerd bij twee verschillende protesten tegen geweld tegen vrouwen. Vandaag werden naar schatting veertig arrestaties verricht, melden Turkse oppositiemedia. De vrouwen zouden in het district Kadiköy in Istanbul, waar ze een protestactie hielden, door de politie zijn opgepakt.

De eerste demonstratie was vrijdag, op de internationale dag van de uitbanning van geweld tegen vrouwen. Deze dag werd in 1999 in het leven geroepen door de Verenigde Naties.

In Istanbul was die dag een enorme politiemacht op de been. De autoriteiten hadden betogingen verboden, met als argument dat de openbare orde verstoord dreigde te worden. Het Taksimplein en het Gezipark waren met hekken afgezet, zijstraten waren afgesloten en voertuigen met waterkanonnen stonden klaar.

Tientallen vrouwen die naar de demonstratie probeerden te gaan, werden tegengehouden en gearresteerd. "Mijn hele groep is opgepakt", vertelde één van hen aan de Volkskrant. Op foto's van BBC Turkije op Instagram is te zien hoe een kleine groep vrouwen wordt omsingeld door politieagenten.

349 slachtoffers dit jaar

Volgens de actiegroep Wij Zullen Femicide Stoppen zijn in Turkije dit jaar al zeker 349 vrouwen vermoord door een man uit hun omgeving. De organisatie houdt femicide (vrouwenmoord)-statistieken bij en rapporteert de cijfers maandelijks op haar website.

De Turkse justitie wil deze vrouwenrechtengroep, die al jaren strijdt tegen vrouwenmoorden- en geweld, laten ontbinden. Het landelijke platform met afdelingen in tientallen steden wordt beschuldigd van "immoreel gedrag", het strijden tegen "familiestructuren" en het organiseren van demonstraties.

Het OM eiste eerder dit jaar een verbod op de hele organisatie. De zaak loopt nog.

Istanbul Conventie

De Turkse regering is vorig jaar uit de Istanbul Conventie (officieel de Europese Conventie voor het Voorkomen en Bestrijden van Geweld tegen Vrouwen) gestapt. Dit internationaal verdrag dwingt overheden om geweld tegen vrouwen bij de wortel aan te pakken. Duizenden vrouwen gingen daarna al de straat op om hiertegen te protesteren.

President Erdogan gaf vrijdag ter gelegenheid van de Internationale Dag Tegen Geweld Tegen Vrouwen een speech waarin hij zei dat geweld tegen vrouwen een "aanval op menselijke waardigheid" is en bestreden moet worden. De Turkse regering zegt de Istanbul Conventie daar niet voor nodig te hebben, maar een actieplan te hebben dat beter past bij Turkse waarden en principes.