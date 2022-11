Kroaten repareren razendsnelle achterstand en schakelen Canada uit op WK

Kroatië heeft bij het WK in Qatar in een levendige wedstrijd met 4-1 gewonnen van Canada. Dat betekent dat de Canadezen zijn uitgeschakeld. Kroatië heeft in groep F net als Marokko nu vier punten na twee wedstrijden.

Voor België betekent dit dat een overwinning op Kroatië op de laatste speeldag in poule F vrijwel zeker de enige mogelijkheid is om nog door te gaan naar de volgende ronde. Alleen als Marokko met ruime cijfers verliest van Canada is een gelijkspel voor de Belgen voldoende.