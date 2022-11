Rellen na WK-winst Marokko, ME ingezet in Den Haag en Rotterdam

De viering van de winst van het Marokkaanse elftal op België is op verschillende plekken uitgelopen op rellen. In Den Haag en Rotterdam is de ME ingezet en ook in Amsterdam is het onrustig.

In Rotterdam gooit een groep van zo'n 500 jongeren met glas en vuurwerk naar de politie. Op het Vaillantplein in Den Haag, in de wijk Transvaal, trokken supporters van het Marokkaanse elftal de autodeuren van voorbijgangers open. Toen de sfeer grimmig werd, werd de ME ingezet om de menigte uit elkaar te drijven.

Ook in Amsterdam-West bij het Mercatorplein veroorzaakt een menigte overlast. Er zijn brandjes gesticht en er wordt vuurwerk afgestoken. Bussen en trams worden omgeleid.

Onrust in de Haagse Schilderswijk: