Rust terug in grote steden na ME-inzet tegen rellende Marokko-fans

De viering van de winst van het Marokkaanse elftal op België is in verschillende Nederlandse steden uitgelopen op rellen. In Den Haag, Rotterdam en Amsterdam werd de ME ingezet, die overal snel de situatie onder controle kreeg. In Amsterdam-West op het Mercatorplein veroorzaakte een menigte overlast. Er werden brandjes gesticht en er werd vuurwerk afgestoken. De ME had rond half negen het plein vrijgemaakt. De politie heeft iemand aangehouden. Rond het Kruisplein in Rotterdam gooide een groep van zo'n 500 jongeren met glas en vuurwerk naar de politie. Volgens Rijnmond-verslaggevers Jacco van Giessen was tegen half acht de rust in het centrum van Rotterdam weergekeerd. Bij de rellen raakten twee agenten gewond. Een kreeg iets op zijn hoofd en de ander liep gehoorschade op. Beiden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hier werden twee mensen aangehouden, de verwachting is dat dat nog oploopt. Autodeuren opentrekken Op het Vaillantplein in Den Haag, in de wijk Transvaal, ontstond een grimmige sfeer, onder meer doordat supporters van het Marokkaanse elftal de autodeuren van voorbijgangers opentrokken. De ME dreef de menigte uiteen. Rond kwart voor acht was het ook in Den Haag weer rustig. "Bij het ontruimen van het plein hebben de jongerenwerkers en buurtvaders goed geholpen", zegt de politie. Er is één iemand aangehouden, waarvoor kon de woordvoerder nog niet zeggen. Beelden van rellen op verschillende plekken:

In Brussel was het voor de wedstrijd al onrustig. Jongeren gooiden in het centrum met vuurwerk en er werden vernielingen aangericht. Tijdens de wedstrijd liep het echt uit de hand ter hoogte van de Maurice Lemonnierlaan, in de buurt van het Zuidstation. Honderden jongeren stichtten brandjes en gooiden met flessen. Op beelden is te zien hoe de relschoppers tijdens de wedstrijd op een rijdende auto zitten, die later ondersteboven op straat ligt. Een van de jongeren spuit een brandblusser leeg, terwijl anderen op het voertuig inslaan. Ook worden er elektrische stepjes in brand gestoken, en worden autoruiten ingegooid. Met waterkanonnen en de inzet van de ME werden jongeren uit elkaar gedreven. De politie riep op om de omgeving van de Zuidlaan te vermijden. Ook feestvreugde Er was ook feestvreugde. Op het Mercatorplein in Amsterdam-West stroomde vanmiddag vol met supporters van het Marokkaanse elftal, meldt NH Nieuws. Toen werd er nog gewoon feest gevierd. Supporters staken vuurwerk af en zwaaiden met fakkels. In Utrecht werd de overwinning uitbundig gevierd, schrijft RTV Utrecht. In de wijk Lombok liepen feestende supporters door de straten. Ook in Amersfoort was de feestvreugde groot. Daar werd wel een brandje gesticht bij de rotonde De Stier. De politie was aanwezig om alles in de gaten te houden. Bekijk hier beelden vanuit Amsterdam, Brussel en Doha.

In het thuisland van de Marokkaanse ploeg gingen mensen massaal de straat op om de overwinning te vieren. Bijvoorbeeld in de hoofdstad Rabat, waar feest werd gevierd door een uitzinnige menigte.

Het Marokkaanse elftal won van de Rode Duivels met 2-0. Saïss en Aboukhlal maakten de treffers in de 73e minuut en de blessuretijd aan het einde van de tweede helft. De Belgen hadden een stuk meer balbezit maar wisten van de drie schoten op doel niet een te benutten. Een aantal van de Marokkaanse spelers hebben Nederlandse roots, zoals Ziyech, Mazraoui, Amrabat, en de maker van het tweede doelpunt Aboukhlal. Ze begonnen hun voetbalcarrière bij Nederlandse clubs zoals Ajax en PSV.