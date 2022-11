Scorende oud-AZ-speler kan WK-geluk niet op bij Marokko: 'Droom die uitkomt'

Dat gebeurde dan ook niet, al was het kantje boord. "De club zei dat ik zes weken nodig had, voor mij onmogelijk. Ik heb gewerkt met een eigen dokter, die deed het fantastisch."

"Ik liep in mijn laatste wedstrijd voor het WK een scheurtje in de hamstring op", aldus Aboukhlal. "Het zag er niet goed uit, maar op het moment dat ik het voelde, was ik al bezig met het herstel. Ik kon niet accepteren dat deze WK-droom uiteen zou spatten."

"Dit is een droom die uitkomt. Ik kan het nog steeds niet beseffen." Doelpuntenmaker Zakaria Aboukhlal kon logischerwijs zijn geluk niet op na de 2-0 zege van Marokko op het WK tegen België . Een plek in de achtste finales ligt voor het grijpen.

In Qatar maakte hij kort voor het WK grote sprongen. "Ik heb hier de eerste acht dagen voor mezelf getraind. De bondscoach had me terug kunnen sturen, maar dat is niet gebeurd. Daar ben ik hem dankbaar voor."

Daardoor kon hij als invaller schitteren tegen de futloze Belgen. Aboukhlal bepaalde op aangeven van Hakim Ziyech de eindstand.

Ziyech nog niet in de wolken

Ziyech loopt nog niet in de wolken na de zege op België en het eerdere gelijkspel tegen Kroatië (0-0). "Allemaal leuk en aardig, maar we zijn er nog niet. We moeten lekker met beide benen op de grond blijven."