Fietser (15) overleden na aanrijding met taxi in Volendam

In Volendam is vannacht een 15-jarige jongen om het leven gekomen bij een aanrijding met een taxi.

Het ongeluk gebeurde rond 00.30 uur in de buurt van een partycentrum. Volgens de politie stak de jongen fietsend of lopend met de fiets de weg over toen hij werd aangereden. "Wat er precies is gebeurd, onderzoeken we nog."

Een ooggetuige zegt tegen NH Nieuws dat de fietser bij de aanrijding werd weggeslingerd. Volgens de politie heeft het ambulancepersoneel het slachtoffer ter plaatse gereanimeerd. Daarna is hij met hoofdletsel naar het ziekenhuis gebracht, waar hij in de loop van de dag is overleden.

Aangehouden bestuurder op vrije voeten

De taxichauffeur, een 27-jarige man uit Amsterdam, was door de politie aangehouden, maar is inmiddels weer vrijgelaten. Er is bloed bij hem afgenomen en hij zal worden verhoord.

De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk en roept getuigen op zich te melden.

Volendam in rouw

Op Facebook staan tientallen steunbetuigingen voor nabestaanden en vrienden van de jongen. Hij was volgens de regionale omroep een leerling van het Don Bosco College in Volendam.

De school opent vanmiddag de deuren voor leerlingen die behoefte hebben om naar school te komen. Docenten en schoolleiding zijn daar aanwezig om leerlingen op te vangen.