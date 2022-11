Engelse pers jaagt op ‘hottest prospect’ van WK, maar Gakpo laat zich niet verleiden

Maar hoe de vraag ook wordt geformuleerd, de 23-jarige aanvaller houdt zich op de vlakte. "Wat ik net al zei: ik focus me op Oranje en zoals het er nu naar uitziet, speel ik na de winter nog voor PSV", aldus Gakpo, die tegelijkertijd een wintertransfer niet kan uitsluiten.

De vragen focussen zich op Gakpo, met name uit Engeland, waar hij volgens een journalist wordt gezien als de "hottest prospect" van het WK.

Vlak voor de besloten training van zondag schuift Gakpo, samen met Daley Blind, aan om vragen van de internationale pers te beantwoorden, in aanloop naar het laatste groepsduel met Qatar.

Bij de eerste vraag is het meteen raak. Of Cody Gakpo weet van de verhalen over de interesse van Manchester United? "Ik focus me op het WK, maar het is fijn om zulke geruchten te horen", reageert de hoofdrolspeler rustig.

Cody Gakpo is na zijn goede start op het WK een interessant transfertarget geworden voor grote clubs, Engelse journalisten willen dan ook graag weten of hij naar de Premier League komt. - NOS

Na twee groepsduels, waarin het Nederlands elftal allerminst wist te overtuigen, is Gakpo met zijn twee doelpunten een lichtpuntje. Zijn cijfers dit seizoen spreken voor zich. In de 28 duels die hij voor club en land speelde, was hij betrokken bij 34 goals.

Na lang oogcontact ging hij afgelopen zomer niet in op de flirts van Leeds United en Southampton. Voor Manchester United wilde hij de oversteek maken, maar na eerdere interesse bleef het vanuit de club van Erik ten Hag destijds stil.

'Ster van het WK'

Het wereldkampioenschap voetbal is bij uitstek het podium om je in de kijker te spelen, weet ook Gakpo. Twee WK-goals en daarmee miljoenen verder zal het nummertjes trekken worden voor de clubs die ongetwijfeld in de rij staan.

Hij lijkt het niveau van Leeds en Southampton ontgroeid. Nu worden, naast Manchester, Bayern München en Real Madrid in verband gebracht met Gakpo. Volgens bondscoach Louis van Gaal heeft hij het in zich om de ster van het WK te worden.