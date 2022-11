Opnieuw protesten tegen strenge coronabeleid in China

Net als gisteren zijn demonstranten op meerdere plekken in China de straat op gegaan om hun ongenoegen te uiten over het strenge coronabeleid.

In Shanghai werden tijdens een demonstratie onbeschreven vellen papier omhooggehouden als protest tegen de censuur in het land. Ook riepen betogers leuzen als "hef de lockdown op", "Xi, treedt af", en "vrijheid van meningsuiting". Vanwege de strenge controle op media in het land is het lastig te verifiëren hoe groot de protesten zijn en in welke steden wordt geprotesteerd, maar er duiken steeds meer beelden op van protesten.

De aanleiding voor de protesten is een woningbrand in de stad Urumqi in de provincie Xinjiang. Daarbij kwamen donderdag tien mensen om het leven. Hoewel de regering dat ontkent, denken veel inwoners van de stad dat mensen vanwege de coronaregels hun huis lastig of niet uit konden komen tijdens de brand.

De rouw over de doden liep de afgelopen dagen uit op protesten tegen het coronabeleid. Demonstraties op meerdere plekken zijn zeer ongebruikelijk in het streng door de overheid gecontroleerde land.

Wake mondde uit in protest

In Shanghai, de grootste stad van China, kwamen inwoners gisteren ook al samen op een weg die vernoemd was naar Urumqi. Het begon met een wake die uitliep op een protest, meldt persbureau Reuters. De politie zou hard hebben opgetreden tegen de demonstranten en omliggende straten hebben afgesloten. Ook in Peking zou zijn gedemonstreerd.

China hanteert ondanks de aanwezigheid van vaccins nog altijd extreem streng covidbeleid, waarbij besmette mensen of complete wijken en fabrieken volledig van de buitenwereld worden afgesloten.

De regering blijft erbij dat de maatregelen nodig zijn om de ziekenhuizen niet te veel te belasten. Gisteren werd een recordaantal van 39.791 besmettingen gemeld, waarbij 31.709 personen geen symptomen van de ziekte vertoonden. Op die tienduizenden besmettingen was er gisteren één dode. Het totaal aantal sterfgevallen in China is 5233.