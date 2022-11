Van Gerwen via Noppert naar laatste vier, Van Duijvenbode kansloos tegen Cross

Dat de ene dag de andere niet is, heeft darter Dirk van Duijvenbode aan den lijve ondervonden. Was hij zaterdag nog de grote man bij de Players Championship Finals, het laatste grote toernooi voor het WK, een dag later bleek hij in de kwartfinales geen schim meer te zijn van de pijltjesgooier die een zeldzaam hoog gemiddelde van 112,05 liet noteren.

Tegenstander Rob Cross, die met een duidelijke 10-3 zegevierde, werkte daarentegen zijn beste partij van het toernooi af. De wereldkampioen van 2018 zette in het Engelse Minehead de toon door in de derde leg 143 uit te gooien en daarmee de eerste break voor zich op te eisen. Nog niets aan de hand, zou je denken, maar Van Duijvenbode kreeg prompt even problemen met het gooien van trippels.

Dikke kans

Dat kostte de 30-jarige Westlander twee legs later opnieuw een break. Toch kreeg hij nog een dikke kans om wat terug te doen in de beurt van Cross, maar drie pijlen waren niet voldoende om 8 uit te gooien. Toen vervolgens de leg erop de Engelse nummer zeven van de wereld, zeven plaatsen hoger dan Van Duijvenbode, voor de derde keer brak, was het duel beslist.

Het was de tweede keer dat Van Duijvenbode, die niet verder kwam dan een gemiddelde van 94,62 (Cross 104,17), in de kwartfinales van het major-toernooi zijn onderspit delfde.

Van Gerwen geruisloos door

Hoewel de laatste wedstrijd uit de kwartfinales als enige niet in 10-3 eindigde, verliep de confrontatie tussen de landgenoten Danny Noppert en Michael van Gerwen vrijwel even geruisloos. Tot 4-4 hielden beide Nederlanders elkaar in evenwicht.