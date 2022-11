Marokko klopt tegenvallend België op WK en grijpt macht in groep F

De derde WK-zege van Marokko is een feit. Na Portugal (3-1) in 1986 en Schotland (3-0) in 1998 kreeg dit keer het tegenvallende België klop. Het treffen eindigde met dank aan invallers Abdelhamid Sabiri en Zakaria Aboukhlal (ex-AZ) in 2-0. Marokko heeft in groep F inmiddels vier punten verzameld, terwijl België op drie punten blijft staan. Groepsgenoten Kroatië en Canada spelen om 17.00 uur tegen elkaar. Drie wijzigingen De Belgen wonnen het eerste groepsduel dan wel met 1-0 van Canada, maar overtuigen deden ze allerminst. Bondscoach Roberto Martínez wijzigde zijn elftal dan ook op drie plekken. Amadou Onana, Thorgan Hazard en Thomas Meunier kregen vanaf de aftrap een kans. Marokko begon ongewijzigd na de 0-0 tegen Kroatië. Althans, dat was de bedoeling. Doelman Yassine Bounou zong nog wel mee met het volkslied en werd opvallend genoeg op de teamfoto afgelost door Munir El Kajoui. Bounou bleek niet geheel fit te zijn geweest.

Tijdens het volkslied is eerste keeper Bounou nog gewoon tussen zijn teamgenoten te zien, maar bij het fluitsignaal blijkt reservedoelman Munir op doel te staan. - NOS

De Marokkaanse verdwijntruc bracht België niet in verlegenheid, al had het opnieuw moeite om het initiatief te grijpen. Michy Batshuayi stichtte in de beginfase wat gevaar, daar hield het aanvankelijk mee op. Ziyech, Amrabat en Mazraoui Marokko, met onder meer Hakim Ziyech, Sofyan Amrabat en Noussair Mazraoui in de ploeg, kroop langzaam uit zijn schulp. Sofiane Boufal schoot hoog over en Achraf Hakimi knalde de bal wild naast. Op slag van rust viel de Marokkaanse goal alsnog. Ziyech knalde een door hemzelf versierde vrije trap vanaf rechts achter doelman Thibaut Courtois. Arbiter César Ramos keurde de treffer op aanraden van de VAR echter af wegens hinderlijk buitenspel van Romain Saïss.

Ziyech denkt de 1-0 te hebben gemaakt, maar de goal wordt afgekeurd - Reuters

Zo begonnen beide landen met een 0-0 stand aan de tweede helft. Bij de Belgen was de van een blessure herstelde Romelu Lukaku al even bezig aan een warming-up. Pogingen van Ziyech aan de ene kant en Eden Hazard aan de andere kant werden onschadelijk gemaakt door de keepers. Een schot van Boufal ging even later voorlangs en de ingevallen Dries Mertens stuitte op Munir. Het spel golfde zodoende op en neer, waarbij een andere invaller de hoofdrol opeiste. Abdelhamid Sabiri verraste Courtois met een vrije trap vanaf links en kreeg daarbij handig hulp van de dit keer niet buitenspel staande Saïss, die voor de neus van de doelman ging staan.