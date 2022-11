Vanavond op tv: Coronaprotest in China • Betaalbare huren

Chinezen de straat op

Demonstranten op meerdere plekken in China zijn vandaag weer de straat opgegaan om hun ongenoegen te uiten over het strenge coronabeleid. In Shanghai werden tijdens een demonstratie onbeschreven vellen papier omhooggehouden als protest tegen de censuur in het land. Ook riepen betogers leuzen als "hef de lockdown op". Vanwege de strenge controle op media in het land is het lastig te verifiëren hoe groot de protesten zijn en in welke steden wordt geprotesteerd, maar er duiken steeds meer beelden op.