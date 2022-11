Camilla breekt met traditie: geen hofdames maar 'metgezellen'

De Britse koningin-gemalin Camilla breekt met de traditie zich te omringen met hofdames. In plaats daarvan heeft ze zes vriendinnen aangesteld als 'metgezellen'.

Deze vrouwen horen al lang tot Camilla's vriendenkring en zullen in hun nieuwe rol lichte taken uitvoeren. Zo zullen ze de vrouw van koning Charles vergezellen en ondersteunen tijdens belangrijke evenementen en officiële taken, aldus Buckingham Palace.

Traditiegetrouw heeft de koningin van het Verenigd Koninkrijk hofdames om zich heen die haar helpen met haar dagelijkse bezigheden, van aankleden in de ochtend tot het beantwoorden van brieven. Als koningin-gemalin - de titel die geldt voor de echtgenote van de koning - heeft Camilla voor een afgeslankte variant van de traditionele rol van de hofdame gekozen.

Erebaan

De zes vriendinnen die ze heeft aangesteld krijgen geen salaris, maar alleen een onkostenvergoeding. De rol van hofdame, en dus ook die van metgezel, wordt gezien als een erebaan. Het zijn dan ook doorgaans leden van de aristocratie die ervoor in aanmerking komen.

De metgezellen zijn volgende week voor het eerst in functie, als Camilla een receptie houdt voor organisaties die strijden tegen huiselijk geweld en geweld tegen vrouwen.