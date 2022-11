Van der Poel slaat meteen toe bij rentree in het veld, Pieterse glibberend de beste

Mathieu van der Poel is terug en hoe. Bij zijn rentree in het veld was Van der Poel meteen de beste in de Vestingcross van Hulst, de zevende van de veertien veldritten die meetellen voor de wereldbeker. Op een glibberig en technisch parcours op de steile vestingwallen in Zeeuws-Vlaanderen bleef niemand gespaard van pech en valpartijen, maar toch bleven de sterksten over. Dat was Van der Poel, die halverwege wegreed bij wereldkampioen Tom Pidcock en nooit meer achterom hoefde te kijken. Bij de vrouwen ging de zege naar Puck Pieterse.

Vierde startrij Vorig jaar kende Van der Poel een teleurstellend veldritseizoen, waarbij hij geplaagd door rugproblemen nooit zijn gebruikelijke niveau haalde. Na een wegseizoen met hoge pieken en diepe dalen en de absurde gebeurtenissen rond het WK in Wollongong, nam hij even gas terug. Na een trainingsstage in Spanje en wat trainingen in het bos besloot Van der Poel weer op de fiets te stappen in Hulst, de cross die hij al vier keer eerder wist te winnen. Van der Poel begon op de vierde startrij, maar met zijn uitstekende fietsbeheersing en de nodige durf reed hij meteen naar voren. Halverwege de eerste ronde zat hij al in het wiel van Nederlands kampioen Lars van der Haar, die als beste weg was.

Volgende week is 'grote drie' compleet Wout van Aert maakt volgende week in Antwerpen zijn rentree in het veld. Vanaf dan zullen de 'grote drie', Van der Poel, Van Aert en Pidcock, het tegen elkaar opnemen. Voor de klassementen komen ze niet in aanmerking. Het grote doel is het WK in Hoogerheide, de thuisbasis van de familie Van der Poel, op 5 februari.

Wereldkampioen Tom Pidcock, die alweer twee weken in het veld bezig is, had wat meer moeite om de aansluiting vooraan te vinden. Na de eerste ronde was die klus geklaard en bleven met Van der Haar, Van der Poel, Pidcock, wereldbekerleider Eli Iserbyt, Europees kampioen Michael Vanthourenhout en Laurens Sweeck de sterksten over. Een man reed nog naar die kopgroep toe: Joris Nieuwenhuis, die het het geluk op de fiets heeft teruggevonden nadat hij het wegwielrennen definitief had ingeruild voor het veldrijden. Nieuwenhuis reed een tijdje in het wiel van Van der Poel, die een paar keer stuntelde en zo wat terugviel in de voorste groep. Pidcock had het juist prima naar de zin en trok de gashendel open. Niemand blijft pech bespaard Niemand bleef op het glibberige, technische parcours gespaard en zo kregen we halverwege toch de grote twee, Pidcock en Van der Poel, aan de leiding. Ook Sweeck kon mee, maar Van der Haar moest een gaatje laten. Toen ook Pidcock een voetje aan de grond moest zetten, reed Van der Poel alleen weg. Daarna volgde een fascinerend duel tussen het Britse en het Nederlandse wonderkind, maar Van der Poel bleek niet meer te stuiten. Zelfs een kettingprobleem bracht Van der Poel niet uit evenwicht en zo mocht hij voor de vijfde keer juichen in Hulst. Pidcock leek zeker van de tweede plaats, maar in de slotronde sloeg toch het noodlot toe. Hij brak zijn wiel na een afdaling, moest te voet verder en moest met lede ogen toezien dat zijn concurrenten hem passeerden. Gefrustreerd tilde hij zijn fiets over de omheining en stapte uit de wedstrijd.

Tom Pidcock rijdt in de slotronde zijn wiel kapot en baalt. - NOS

Van der Haar leek te profiteren, maar werd door Iserbyt toch van het podium gehouden. De Belg raakte zijn leiderstrui wel kwijt aan Sweeck die als tweede eindigde en zijn landgenoot zo voorbij ging in het klassement. Joris Nieuwenhuis werd achter Van der Haar knap vijfde.

Bij de vrouwen ging het opnieuw tussen Shirin van Anrooij, Fem van Empel en Puck Pieterse, drie jonge vrouwen die qua leeftijd nog in aanmerking komen voor de beloftencategorie. De zege ging naar Pieterse, die net iets minder foutjes maakte dan Van Empel.

Puck Pieterse wint de vestingcross in Hulst. - NOS

Vanuit de start was Pieterse ontketend en nam meteen afstand van de rest. Na twee van de vijf ronden lagen Ceylin Alvarado, Shirin van Anrooij en Lucinda Brand al meer dan een minuut achter. Alleen Fem van Empel, de leidster in het wereldbekerklassement, bleef in de buurt en reed lange tijd op een meter of vijftig achter haar generatiegenote. In de achtergrond bleken de modderige, steile hellingen van de Vestingcross in Hulst bleek voor de meeste veldrijdsters een onneembare hindernis:

De modderige, steile hellingen van de Vestingcross in Hulst bleek voor de meeste veldrijdsters een onneembare hindernis. - NOS