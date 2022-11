Ploeteren, glijden en vallen: Pieterse wint op spekgladde vestingwallen in Hulst

In de achtergrond bleken de modderige, steile hellingen van de Vestingcross in Hulst bleek voor de meeste veldrijdsters een onneembare hindernis:

Vanuit de start was Pieterse ontketend en nam meteen afstand van de rest. Na twee van de vijf ronden lagen Ceylin Alvarado, Shirin van Anrooij en Lucinda Brand al meer dan een minuut achter. Alleen Fem van Empel, de leidster in het wereldbekerklassement, bleef in de buurt en reed lange tijd op een meter of vijftig achter haar generatiegenote.

Net op het moment dat Van Empel het gat had gedicht in de derde van vijf ronden en de kop pakte, ging het mis. Van Empel viel in een steile afdaling, worstelde een tijdje met haar derailleur die in de 'crashmodus' was geschoten en gaf de hoop op na een nieuwe stuurfout.

Door het malheur van haar concurrente liep Pieterse in minder dan geen tijd een minuut uit en kon zich in het vervolg zelf ook nog wat valpartijen veroorloven. Van Empel reed nog wel onbedreigd naar de tweede plaats. De achterstand van nummer drie Shirin van Anrooij, zaterdag nog hard gevallen in Kortrijk, was al bijna twee minuten.

Daarmee was het podium dezelfde als bij de vorige drie veldritten. Van Empel blijft wel leider in het wereldbekerklassement.