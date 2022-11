De Roon over OneLove-tweet: 'Iedereen vond het geweldig'

"Wij staan achter de OneLove-campagne. We wilden als ploeg iets duidelijk maken, wat soms moeilijk is hier. Ik heb het op een leuke, luchtige manier gedaan, die wel wordt gehoord." Marten de Roon doelt op zijn tweet na de WK-zege op Senegal, waarin hij een afbeelding had toegevoegd met juichende Oranje-internationals, met gefotoshopte OneLove-banden om hun bovenarmen.

One love for this victory! What a start. pic.twitter.com/AiqS4eu0er — Marten de Roon (@Dirono) November 21, 2022

Aanvankelijk zou aanvoerder Virgil van Dijk tijdens de eerste groepswedstrijd de OneLove-band dragen, maar de FIFA dreigde met een gele kaart. Vervolgens werd het initiatief ingetrokken. De Roon legde zijn beoogde tweet eerst voor aan de spelersgroep. "Het was mijn eigen idee, maar je moet het wel even overleggen. Iedereen vond het geweldig. Daarna kwam de focus te liggen op het doorkomen van de groepsfase." "Nee, ik vind dat wat er verder gebeurt geen slappe hap, want in hoeverre kun je daarin door blijven gaan? Wordt het dan minder krachtig? Wanneer er zich nog een mogelijkheid voordoet, dan zullen we niet schuwen om van ons laten horen."

Marten de Roon in actie tegen Ecuador - AFP

Ondertussen ligt de focus op het laatste groepsduel met Qatar, na de teleurstellende 1-1 tegen Ecuador. De Roon, twee keer ingevallen, weet ook dat het beter moet. "Paniek was er geweest als we het niet meer in eigen hand hadden gehad, maar we staan er nog goed voor. Dat het binnen de lijnen beter moet, daar zijn we ons goed van bewust."

Marten de Roon over het matige Nederlands elftal tot nu toe op het WK. "Paniek was er pas geweest als we het niet meer in eigen hand hadden gehad, maar we staan er nog altijd goed voor." - NOS