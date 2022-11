Van Dijk is 'ook maar een mens': 'Had niet op kritiek van Van Basten moeten reageren'

"Virgil van Dijk moet meer initiatief nemen. Hij praat veel, maar zegt niks. Hij is geen leider." De kritiek van Marco van Basten op het leiderschap van Virgil van Dijk in het veld tegen Ecuador was niet mals en raakte de aanvoerder van Oranje.

Niet zo slim, concludeert Van Dijk twee dagen later. "Ik heb alleen maar respect voor de voetballer Marco van Basten en wat hij heeft bereikt. En dat zal altijd zo blijven. Maar ik ben ook maar een mens. Op dat moment had ik er niets over moeten zeggen, omdat ik ook dondersgoed weet dat dit natuurlijk weer veel groter wordt gemaakt dan zou moeten."

"Ik vind dat het heel makkelijk is om meningen te geven, zonder dat je weet wat de tactische bedoeling is. Natuurlijk kunnen sommige momenten beter, dat is zo. Maar wat ik pijnlijk vond, is dat hij vraagtekens stelde bij mijn leiderschap. Dat vond ik op dat moment lastig te 'handelen', maar dat had ik beter moeten doen."

Anderhalve dag heeft Van Dijk kunnen nadenken over de wedstrijd tegen Ecuador en de reacties daarop. Op de training daags na de wedstrijd was Van Dijk opvallend lang in gesprek met bondscoach Van Gaal.

Zo, die was wel goed. Maar het was een training. En training of wedstrijd, dat is iets heel anders.

Van Dijk klinkt volwassen, als een leider na een verloren veldslag. Want zo voelt de 1-1 tegen Ecuador. "Er is wel een belangrijke meeting geweest, ja. In de nabespreking is het een en ander besproken, ook onderling. Dat is ook goed, want we hebben wel wat recht te zetten."

"Eigenlijk heel gek, want we staan met vier punten bovenaan in de groep. Maar na zo'n wedstrijd voelt het inderdaad niet zo lekker. We verwachten heel veel van onszelf en weten dat we veel beter kunnen. Maar je moet ook positief blijven. We hebben het nog steeds in eigen hand."