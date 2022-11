Reddingswerk op Zuid-Italiaanse eiland Ischia gaat door, nog elf vermisten

De regering komt aan het einde van de ochtend in een spoedzitting bijeen in Rome, naar verwachting om de noodtoestand uit te roepen in de regio. Dat maakt het mogelijk om snel geld vrij te maken voor noodhulp.

Er is onduidelijkheid over het aantal slachtoffers na een aardverschuiving op het Italiaanse voor de kust van Napels. De aardverschuiving ontstond na hevige regenval. Auto's zijn door de modderstroom meegesleurd en huizen flink beschadigd. - NOS

Meerdere panden zijn volledig ingestort en tientallen huishoudens kwamen zonder stroom en elektriciteit te zitten. Nog altijd kunnen meer dan 150 mensen niet terug naar hun woning.

Onduidelijkheid over doden

Gisteren ontstond onduidelijkheid over het aantal dodelijke slachtoffers van de aardverschuivingen. Vicepremier en minister van Infrastructuur Salvini zei dat er acht doden waren gevallen, maar korte tijd later liet zijn collega-minister Piantedosi van Binnenlandse Zaken weten dat nog niets bekend was over dodelijke slachtoffers.

Inmiddels staat dus vast dat er zeker een dode is gevallen, een 31-jarige vrouw die in een winkel werkte op Ischia. Ze woonde met haar vriend op het eiland; hij wordt nog vermist.

Toeristische bestemming

Ischia ligt in de baai van Napels, net als Procida en het bekendere vakantie-eiland Capri. Het vulkanische eiland, waar ongeveer 20.000 mensen wonen, is populair bij toeristen.