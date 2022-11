Reddingswerk op eiland Ischia gaat door, dodental opgelopen tot drie

Op het Zuid-Italiaanse eiland Ischia hebben reddingswerkers de hele nacht doorgezocht naar mensen die nog worden vermist na de aardverschuivingen van gisteren. Het aantal vermisten staat nu op negen.

Het officiële dodental is opgelopen tot drie. Vanochtend is in een ingestort huis in de zwaar getroffen stad Casamicciola het lichaam gevonden van een 5- of 6-jarig meisje. Waarschijnlijk hebben reddingswerkers met behulp van speurhonden op dezelfde plek nog meer lichamen gevonden, schrijft het persbureau ANSA.

Ten minste dertien mensen zijn gewond geraakt. Ook vrijwilligers helpen met het uitkammen van het rampgebied.

De regering heeft de noodtoestand uitgeroepen in de regio, zodat snel geld vrij kan worden gemaakt voor noodhulp. In eerste instantie is er twee miljoen euro uitgetrokken. De aardverschuivingen op Ischia ontstonden gisterochtend rond 05.00 uur, na hevige regenval.

In Casamicciola ontstonden modderstromen die voertuigen meesleepten en waaronder huizen werden bedolven: