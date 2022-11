Hoe 'seksueel roofdier' Harvey Weinstein werd ontmaskerd

Hij zit momenteel een gevangenisstraf uit van 23 jaar: Hollywood-producer Harvey Weinstein. Meer dan 100 actrices en medewerksters uit de filmwereld deden aangifte tegen Weinstein, wegens ernstig seksueel misbruik. Dat verhaal is nu verfilmd.

De krant The New York Times bracht in 2017 de zaak aan het rollen met de eerste getuigenissen van actrices, die het beeld schetsten van een seksueel roofdier. In het boek She Said schreven onderzoeksjournalisten van de krant het verhaal op over hun onthullingen.

"Als klein meisje word je altijd verteld dat je uit moet kijken voor dit soort types", vertelt actrice Zoe Kazan. Ze speelt in de film reporter Jodi Kantor, samen met collega Megan Twohey verantwoordelijk voor de val van de Hollywoodmagnaat. "Voor ons draait deze film niet zozeer om Hollywood. Het gaat ons meer om dat er echt iets kan veranderen als je de waarheid vertelt. Zeker als een instituut als The New York Times zijn spierballen achter een verhaal zet".

Nieuwsuur spreekt hoofdrolspelers Carey Mulligan en Zoe Kazan over de film en hoe het verhaal een decennialange stilte over seksueel misbruik in Hollywood de Amerikaanse cultuur voorgoed heeft veranderd.