Van Verstappen en Bol tot Wiegman en Mülders: de shortlists van het Sportgala 2022

Het wereldkampioenschap van Max Verstappen, de onwaarschijnlijke WK-zege van Annemiek van Vleuten in Australië en de dominantie van Jumbo-Visma in de Tour de France. Een greep uit de prestaties van Nederlandse sporters in het jaar 2022. Op woensdag 21 december staan NOC*NSF en NOS op het Sportgala stil bij die prestaties, met de verkiezing van de beste Sportvrouw, Sportman, Sportploeg, Paralympische sporter en Coach van het Jaar. In dit artikel lopen we door de shortlists met alle sporters, coaches en ploegen die nog kans maken op de uitverkiezing. De lijsten zijn opgesteld door NOC*NSF, NOS en Bas van de Goor, de voorzitter van de vakjury. Op 11 december worden de shortlists teruggebracht tot drie namen per categorie. Sportvrouw van het Jaar Van Vleuten kon helemaal geen wereldkampioen worden in Australië. Ze had een breuk in haar elleboog en zou gaan 'knechten' voor teamgenoten. Maar diep in de finale zag ze toch een klein kansje, greep die kans en reed tot haar eigen verbazing naar de overwinning. En wat te denken van atlete Femke Bol, die zich met drie gouden medailles kroonde tot de koningin van de EK atletiek.

Prestaties die geen sportliefhebber ontgaan zullen zijn. Maar er gebeurde veel meer. Sharon van Rouwendaal, die dit jaar gouden medailles pakte op de WK en de EK openwaterzwemmen. Of Suzanne Schulting met haar vier medailles, waarvan twee keer goud, op de Olympische Spelen in China. Sportman van het Jaar Met zeldzame overmacht werd Max Verstappen voor de tweede keer wereldkampioen in de Formule 1. Hij werd bovendien de eerste coureur die meer dan dertien grands prix won in één seizoen.

Op de shortlist bij de mannen is ook plek voor Abdi Nageeye. De marathonloper behaalde als eerste Nederlander in de sportgeschiedenis een podiumplek in New York, in de meest prestigieuze marathon op aarde. In de schaduw van de Formule 1, het atletiek en het schaatsen leverden ook dammer Roel Boomstra en biljarter Dick Jaspers bijzondere prestaties. Boomstra werd voor de derde keer in zijn carrière wereldkampioen en Jaspers won de World Games in het driebanden. Paralympische sporter van het Jaar Op de Paralympische Winterspelen in Peking won de Nederlandse delegatie vier medailles. Een van de grote uitblinkers was Niels de Langen, die zilver en brons mee naar huis nam.

Titelverdediger Jetze Plat, hij werd vorig jaar uitgeroepen tot para-sporter van het jaar, werd deze week voor de zesde keer wereldkampioen op de triatlon. Coach en Sportploeg van het Jaar Sarina Wiegman, die grote successen beleefde bij de KNVB, werd in 2021 de bondscoach van het Engelse vrouwenvoetbalelftal. Ze had er een jaartje voor nodig om opnieuw een kampioensploeg te smeden: Wiegman leidde de 'Lionesses' naar de EK-zege in eigen land. In onderstaande sliders eerst de shortlist van de Coach van het Jaar en daarna die van de Sportploeg van het Jaar:

Opvallend was ook de prestatie van hockeycoach Jamilon Mülders. Hij stapte als interim-trainer in bij de Nederlandse hockeyvrouwen, die een uiterst zware periode achter de rug hadden. Zijn ploeg werd vervolgens na een indrukwekkende campagne wereldkampioen. In teamverband maken onder meer de estafetteploegen 4x400 meter (gemengd en vrouwen), de bridgers en meerdere roeiformaties kans op een eretitel.

Hoe worden de winnaars bepaald? De winnaars van de onderscheidingen worden als volgt bepaald. Sporters brengen hun stem uit op de sporters, net als de coaches dat doen voor de coachprijs. Ook de vakjuryleden brengen hun stem uit. De stemmen van de sporters of coaches tellen voor vijftig procent mee in de uitslag, de stemmen van de individuele vakjuryleden staan samen voor de overige vijftig procent.