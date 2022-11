Wekdienst 27/11: Spanje-Duitsland op WK • Van der Poel begint aan veldrijseizoen

Eerst het weer: veel bewolking en zo nu en dan regen of motregen. In Limburg verloopt een groot deel van de dag zo goed als droog. Het wordt maximaal 7 tot 10 graden.

Goedemorgen! Veel sport vandaag: België komt in actie op het WK voetbal, net als Duitsland. En Mathieu van der Poel begint aan het veldrijseizoen.

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. En bekijk hier de dienstregeling voor het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

Het is weer een bomvolle dag op het WK voetbal in Qatar. Om 20.00 uur is de kraker Spanje-Duitsland. Vooral voor de Duitsers is de wedstrijd belangrijk, omdat zij de eerste groepswedstrijd verloren. Om 14.00 uur spelen België en Marokko al tegen elkaar. Alle wedstrijden zie je live bij de NOS op NPO 1 en online.

Mathieu van der Poel rijdt in Hulst (Zeeland) zijn eerste veldrit van het seizoen. De viervoudig wereldkampioen doet vanaf 12.15 uur mee aan een wereldbekerwedstrijd. Een uur eerder komen de vrouwen al in actie.

Het Nederlandse vrouwenhockeyteam neemt het om 13.00 uur in Bilthoven op tegen Ierland. De oefeninterland is het debuut van Paul van Ass als bondscoach van de Nederlandse hockeysters.

Wat heb je gemist?

De protesten in China tegen het strenge coronabeleid lijken over te slaan naar meer steden. In onder meer Shanghai en Peking gingen kleine groepen de straat op, melden internationale media. Daarbij riepen betogers om het aftreden van president Xi Jinping.

Ander nieuws uit de nacht: