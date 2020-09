Groenen: 'We kunnen een grote stap maken richting het EK'

"We hebben genoeg mensen die een bal erin kunnen krullen", lacht Jackie Groenen als de afwezigheid van vrijetrappenspecialiste Sherida Spitse tegen Rusland ter sprake komt.

Het Nederlands vrouwenelftal treedt vrijdag in het belangrijke EK-kwalificatieduel in en met Rusland aan zonder recordinternational Spitse, die door haar Noorse club Vålerenga niet is vrijgegeven.

Spitse zou namelijk bij terugkomst in Noorwegen van een interland verplicht tien dagen in quarantaine moeten. En dus is Groenen misschien wel een van de aangewezen personen om zich te ontfermen over de standaardsituaties bij Oranje.