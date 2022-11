Illegaal feest Ammerzoden ten einde, afritten A2 weer open

De politie heeft vanochtend vroeg twee afritten van de A2 bij Kerkdriel en Zaltbommel urenlang afgesloten om te voorkomen dat meer mensen naar een illegale raveparty toekwamen. Het feest, dat werd gehouden in een leegstaande loods in het Gelderse dorp Ammerzoden, is rond 08.00 uur op aandrang van de politie door de organisatie beëindigd.

Ook werd een noodbevel afgekondigd in de gemeente Maasdriel om te voorkomen dat het feest in de nabije omgeving werd voortgezet. De politie blijft in het dorp aanwezig tot iedereen weg is. "Ook zijn we in de regio extra alert om te voorkomen dat het feest elders wordt voortgezet", meldt de politie.