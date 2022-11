Roep om meer onderzoek naar tinnitus en gehoorverlies

Steeds meer mensen horen slecht en daar maakt het ministerie van Volksgezondheid zich zorgen over. Zo werd in recent onderzoek in Rotterdam bij een op de zeven kinderen tussen 9 en 11 jaar beginnend gehoorverlies vastgesteld. Daarom wil het ministerie van de Gezondheidsraad weten wat er moet gebeuren om gehoorschade te voorkomen. Dat advies komt woensdag. Stephen Emmer is een gevierd componist van vele tv-tunes, waaronder die van het NOS Journaal en RTL Boulevard, en maakte ook de jingles van televisiequizzen. Deze week maakte hij bekend dat hij tinnituspatiënt is. "Onder musici, componisten en artiesten is het een taboe. Terwijl ik schat dat wel een derde van een gemiddeld orkest - ook de toporkesten - er last van heeft." Van straaljager tot ruisje Tinnitus of oorsuizen betekent dat je continu geluid hoort in je hoofd. Het kan verschillende oorzaken hebben, waaronder blootstelling aan hard geluid - bijvoorbeeld bij een concert - of een verkoudheid. Ook in ernst kan het variëren, zegt Emmer. "Van straaljager tot ruisje." Tinnitus kan leiden tot ernstig gehoorverlies.

Stephen Emmer won in 2020 de Buma Oeuvre Award - ANP

Emmer merkt dat muzikanten met tinnitus er niet over praten uit angst om hun baan te verliezen. "Ze durven het niet te melden aan de dirigent of de directie." Terwijl tinnitus niet hoeft te betekenen dat je minder goed muziek maakt, ervaart Emmer. "Ik vind dat ik mijn betere werk na de kwaal heb gemaakt. Ik heb daar ook onderscheidingen voor gekregen." Emmer komt nu naar buiten omdat hij artiesten wil verenigen en er zo voor wil zorgen dat er naar een geneesmiddel gezocht wordt. De farmaceutische industrie zegt volgens hem dat niet genoeg mensen er last van hebben om medicijnen te ontwikkelen. "Terwijl een kwart tot de helft van de jongeren er risico op loopt. Die uitspraak van de farmaceutische industrie is achterhaald." Meer onderzoek Wie ook actie wil is René van der Heijden, in het dagelijks leven werkzaam op de afdeling marketing en communicatie van de NOS. Hij richtte met anderen het Oorfonds op omdat er volgens hem amper onderzoek wordt gedaan naar gehoorverlies. Dat farmaceuten zo weinig interesse hebben in gehoorschade vindt hij van de zotte. "Ze schrijven dan gewoon 1,8 miljoen Nederlanders af." Met de campagne 'Geef Ooronderzoek Gehoor' pleit het Oorfonds voor meer wetenschappelijk onderzoek naar oplossingen. Van der Heijden: "Onderzoek werkt. Zo is er eerder onderzoek gedaan naar mijn eigen ooraandoening: DFNA9. Daar is nu in theorie een medicijn voor, wat de hoop vergroot dat mijn kinderen deze erfelijke doofheid niet krijgen."

Quote De boodschap is vaak: je moet er maar mee leren leven. René van der Heijden, mede-oprichter Oorfonds