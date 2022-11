Coronaprotesten op meer plekken in China na fatale brand

De protesten in China tegen het strenge coronabeleid lijken over te slaan naar meer steden. In onder meer Shanghai en Peking gingen kleine groepen de straat op, melden internationale media.

In Shanghai kwamen zo'n 300 betogers bijeen en daarbij werden ongekend kritische leuzen geroepen als "weg met Xi Jinping", "Xinjiang en China van het slot" en "Geen testen maar vrijheid", meldt persbureau AP op basis van getuigen. De mensenmenigte werd door de politie uiteengeslagen. Daarbij werd ook pepperspray ingezet.

CNN meldt op basis van een getuige dat in Peking ongeveer honderd mensen zich hadden verzameld bij een universiteit. Een protestleus die zij op een muur hadden gekalkt, werd snel door agenten overgeverfd.

Bevestiging van de protesten is moeilijk te krijgen doordat de betogingen snel de kop in worden ingedrukt en socialemediaberichten erover worden gecensureerd. Niettemin gingen er wel video's rond waarop confrontaties tussen betogers en de politie zouden zijn te zien in onder meer de steden Nanjing en Guangzhou. Ook daar riepen demonstranten om het aftreden van Xi.

Fatale woningbrand

Aanleiding voor de protesten is een fatale woningbrand in de stad Urumqi in de provincie Xinjiang. Daarbij kwamen donderdag tien mensen om het leven. Inwoners van de stad zijn ervan overtuigd dat de strikte coronaregels de brand verergerd hebben.

Urumqi is al drie maanden in quarantaine om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Het is bekend dat de autoriteiten positief geteste personen soms insluiten om verdere besmettingen te voorkomen. Dergelijke barrières zouden bij de brand vluchten moeilijker hebben gemaakt en de brandbestrijding gehinderd.

Hoewel de autoriteiten deze geruchten ten stelligste ontkennen, haalden ze zich ook de woede van plaatsgenoten op de hals toen ze stelden dat "sommige bewoners te weinig deden om zichzelf te redden". Dat werd gezien als het afschuiven van schuld op de slachtoffers.

De rouw in Urumqi ontwikkelde zich de afgelopen dagen tot protesten tegen het coronabeleid.

Nieuwe maatregelen

Versoepelingen lijken er evenwel niet te komen. Voor de miljoenenstad Shenzhen bij Hongkong zijn zelfs nieuwe maatregelen ingesteld: restaurants mogen nog maar voor de helft vol zitten en nieuwkomers in de stad moeten drie dagen wachten voordat ze naar bijvoorbeeld theaters of sportzalen mogen.

China meldde afgelopen dag een recordaantal van 39.791 besmettingen, waarbij 31.709 personen geen symptomen van de ziekte vertoonden. Op die tienduizenden besmettingen was er gisteren één dode. Daarmee komt het totaal aantal sterfgevallen in China op 5233.