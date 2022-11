Iraanse oud-international vrij na arrestatie om steun aan protesten

De Iraanse oud-international Voria Ghafouri is op borgtocht vrijgelaten, melden Iraanse media. De 35-jarige voetballer werd afgelopen week opgepakt wegens zijn steun aan de reeks protesten in het land.

Ook de prominente blogger en mensenrechtenactivist Hossein Ronaghi is voorwaardelijk vrij, volgens zijn familie voor een medische behandeling. Hij werd in september opgepakt, kort na het begin van de aanhoudende protesten. Niet lang na zijn arrestatie ging hij uit protest in hongerstaking.

Iraniërs gaan al weken de straat op sinds de dood van een vrouw die volgens de religieuze moraalpolitie haar hoofddoek niet goed droeg. Woede over haar dood vertaalde zich in protesten tegen het streng-islamitische regime.

WK voetbal

De Koerdische Ghafouri werd donderdag opgepakt, een dag voordat zijn land voor de tweede keer uitkwam op het WK voetbal in Qatar. De 28-voudig international, die dit toernooi uit de selectie is gelaten, had steun betuigd aan de demonstraties. Volgens de autoriteiten maakte hij zich daarmee schuldig aan "propaganda tegen de overheid" en "belediging van het nationale elftal".

Iraanse voetballiefhebbers kunnen op het toernooi niet om de protesten heen. Bij de eerste wedstrijd tegen Engeland weigerden spelers het Iraanse volkslied uit protest mee te zingen. Bij de tweede wedstrijd tegen Wales deden ze dat wel.

Ook onder supporters liepen de emoties hoog op. Sommige fans liepen rond met anti-regeringsslogans of protestvlaggen, anderen jouwden hen juist uit of scandeerden leuzen voor de islamitische republiek.

Juichen voor een ander Iran: