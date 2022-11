Yunus Aktas wint jury- en publieksprijs van Cameretten

Komiek Yunus Aktas heeft het Cameretten Festival in de Koninklijke Schouwburg van Den Haag gewonnen. Hij kreeg op de 56e editie van het cabaretfestival zowel de jury- als de publieksprijs.

Volgens de jury speelt Aktas, lid van stand-upgezelschap Comedytrain, de underdog en loser met verve. "Yunus bezit een groot gevoel voor timing. Zijn grappen vallen stuk voor stuk en zijn verrassend raak."

"De jury ziet dat Yunus ervaring heeft als stand-upcomedian; het is vakkundig en goed. Yunus heeft de lachers op zijn hand, hij is een innemende persoonlijkheid en zijn droogkomisch talent is groots."

Kweekvijver voor talent

Andere finalisten dit jaar waren de broers Joey & Dave en Selma Visscher. Zij gaan samen met Aktas op een tournee langs bijna zestig plekken in het land, op 2 december beginnend in Bovenkarspel.

Cameretten geldt als een kweekvijver voor talent. In het verleden betekende het festival de doorbraak voor cabaretiers als Herman Finkers, Paul de Leeuw, Plien en Bianca en Jandino Asporaat, eveneens een Comedytrain-alumnus.

Vorig jaar won Thjum Arts het Haagse festival, dat vanwege corona een jaar eerder niet was gehouden.