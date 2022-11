Langstzittende president krijgt na 43 jaar nog een termijn

De langstzittende president ter wereld blijft nog langer aan. De 80-jarige Teodoro Obiang Nguema Mbasogo is al 43 jaar de baas in Equatoriaal-Guinea en volgens de officiële uitslag heeft hij wederom een eclatante verkiezingsoverwinning behaald met bijna 95 procent van de stemmen.

Obiang nam in 1979 bij een staatsgreep de macht over van zijn oom, Francisco Macias Nguema. Sindsdien kwam hij telkens met ruime cijfers uit de bus bij verkiezingen in het Midden-Afrikaanse land: zijn slechtste resultaat behaalde hij in 2016 met 'slechts' 93,7 procent van de stemmen.

Amper oppositie

Zoals bij dit soort uitslagen verwacht mag worden is er veel kritiek op het gebrek aan democratie in het land. Van oppositie is er nauwelijks sprake en de pers is in handen van Obiang-getrouwen. Een kansloze oppositiekandidaat beklaagde zich tijdens de stembusgang dat kiezers geïntimideerd worden en dat er fraude is gepleegd.

Het land met zo'n 1,4 miljoen inwoners werd in 1968 onafhankelijk van Spanje. Equatoriaal-Guinea is rijk aan grondstoffen als olie en gas, maar de welvaart wordt onevenredig verdeeld, waardoor er veel armoede is. Obiang heeft al verschillende couppogingen overleefd.