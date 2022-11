Akkoord tussen regime en oppositie Venezuela over humanitair fonds

De oppositie en de regering van Venezuela zijn het eens over de instelling van een fonds voor voedsel-, onderwijs-, en gezondheidsprogramma's voor de armen in dat land. Het fonds komt onder toezicht te staan van de VN. In ruil daarvoor verlicht de VS de sancties tegen de regering van dictator Maduro.

Vertegenwoordigers van beide kampen bereikten overeenstemming tijdens onderhandelingen in Mexico, die door Noorse diplomaten werden geleid.

De Noorse tafelvoorzitter zegt dat het fonds wordt gefinancierd uit bevroren Venezolaanse tegoeden op buitenlandse bankrekeningen. Het is onduidelijk of regeringen van de landen waar de tegoeden uitstaan, daarmee hebben ingestemd.

Het akkoord wordt gezien als een startpunt voor onderhandelingen over een uitweg uit de politieke crisis in het land.

Diepe crisis

De VN publiceerde eerder dit jaar een rapport waarin staat dat er zo'n 800 miljoen euro nodig is om 5,2 miljoen arme Venezolanen te helpen.

Venezuela zit al jaren in een diepe politieke en economische crisis. Oppositieleider Juan Guaidó riep zichzelf in 2019 tot president uit, omdat Maduro bij de verkiezingen een jaar eerder zou hebben gefraudeerd. Guaidó kreeg niet de steun van het leger en Maduro zit nog altijd stevig in het zadel.

Zo'n 7 miljoen Venezolanen vertrokken de afgelopen jaren naar het buitenland in de hoop op een beter bestaan.