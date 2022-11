Maancapsule op recordafstand van de aarde: 400.171 kilometer (en dat loopt nog op)

Orion vliegt inmiddels al tien dagen lang in de ruimte. De onbemande vlucht, die onderdeel is van de Artemis-missie, heeft al een paar mooie beelden opgeleverd. In de eerste week maakte de Orion al een eerste scheervlucht over de maan, op zo'n 130 kilometer hoogte. En dat zag er zo uit, swipe naar rechts om steeds meer in te zoomen:

De Orion wordt door NASA ingezet voor het Artemisprogramma, dat na vijftig jaar weer mensen naar de maan moet brengen. Deze onbemande vlucht is bedoeld om ervaring op te doen voor bemande reizen over twee jaar. De camera's brachten ook het maanoppervlak nauwkeurig in beeld:

Ook zijn opnieuw foto's gemaakt van een grotere afstand. Dat is een bekender beeld:

Het is de eerste keer sinds 1972 dat een maanraket vanuit Florida is gelanceerd. Voor de lancering van de Artemis moest een extra groot platform worden gebouwd, want de raket was zo groot als de Domtoren in Utrecht. De capsule Orion is overigens vele malen kleiner, ongeveer de grootte van twee campers. Zo zag de lancering van maanraket Artemis 1 eruit:

Na een aantal mislukte lanceerpogingen is het nu dan toch gelukt. De raket van ruimtevaartorganisatie NASA is onderweg naar de maan. Het is voor het eerst is in 50 jaar dat er een raket naar de maan gaat. - NOS