Surinaamse belangenorganisaties ontevreden over geplande slavernij-excuses

Meerdere Surinaamse anti-slavernijorganisaties reageren ontevreden op het plan van het kabinet om op 19 december excuses aan te bieden voor het slavernijverleden. De Nationale Reparatie Commissie Suriname (NRCS) vindt dat Nederland te haastig te werk gaat, de in Nederland gevestigde Vereniging Ons Suriname (VOS) snapt niet dat is gekozen voor minister Weerwind om naar Paramaribo af te reizen. "Dit is een eenzijdige Nederlandse actie met een groot risico op mislukking", zegt Armand Zunder, voorzitter van de NRCS, in de Surinaamse krant De Ware Tijd. Het risico is volgens hem dat de nazaten van de inheemsen en tot slaaf gemaakten de excuses weer niet zullen accepteren. "Wij keuren dit absoluut niet goed. Dit is voorbarig. Ik weet niet wat voor haast deze Nederlanders plotseling hebben", zegt Zunder in de krant. Gisteren werd bekend dat het kabinet op maandag 19 december excuses zal uitspreken voor het slavernijverleden. Daarvoor reizen zeven bewindslieden naar Suriname en het Caribische deel van het Koninkrijk. Zij zullen daar toespraken houden waarin ze namens de Staat der Nederlanden spijt zullen betuigen. Minister Weerwind (Rechtsbescherming) zal afreizen naar de Surinaamse hoofdstad Paramaribo. Premier Rutte doet de spijtbetuiging in Nederland. Begin november, toen duidelijk werd dat Nederland excuses zou gaan aanbieden, zei Zunder al tegen de NOS dat wat hem betreft Rutte of koning Willem-Alexander voor de excuses naar Suriname moet komen:

De kogel is door de kerk: het kabinet gaat excuses aanbieden voor het Nederlandse slavernijverleden. Bekijk hier de reacties erop van het Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden (NiNsee) en de Nationale Reparatie Commissie Suriname. - NOS

Het bezoek van Weerwind aan Suriname was afgelopen zomer al gepland en wordt nu verlengd vanwege de excuses die hij zal maken, meldt Nu.nl. Het voornaamste doel van het werkbezoek was oorspronkelijk om kennis over het justitiesysteem te delen. Zunder zegt tegen Nu.nl dat hij tegen excuses is als die worden uitgesproken tijdens een werkbezoek dat al maanden geleden werd gepland. Ook Johan Roozer, voorzitter van het Surinaamse Nationaal Comité Herdenking Slavernijverleden, is kritisch in gesprek met de nieuwssite. "De aanpak van de Nederlandse regering is een punt van zorg. De gemoederen lopen hier hoog op."

Correspondent Nina Jurna over wat de Surinaamse bevolking vindt van de excuses: "Hoewel in Suriname het momenteel vooral de economische crisis is die veel mensen bezighoudt, maakt dit nieuws ook veel los. Het idee leeft hier dat Nederland zich er snel vanaf wil maken. Het roept veel vragen op en de gemoederen lopen op sociale media hoog op, vooral bij nazaten van tot slaaf gemaakten. Waarom op 19 december en niet op 1 juli, de dag dat Surinamers de afschaffing van de slavernij herdenken en vieren? Volgend jaar is het bovendien een jubileumjaar en dat zou volgens velen een geschikter moment zijn. Waarom worden in Suriname de excuses door minister Weerwind aangeboden - zelf een nazaat van tot slaaf gemaakten - en niet door premier Rutte? Veel Surinamers hechten er grote symbolische waarde aan wanneer de koning excuses zou maken. En is er wel geluisterd naar de belangenorganisaties in Suriname waarmee een Tweede Kamercommissie en ook Rutte intensief contact en overleg hebben gehad tijdens een werkbezoek in augustus en september? Het vermoeden bestaat dat het vooral een wens van Nederland is om het op deze manier te doen, en niet van Suriname."