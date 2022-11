Messi wijst Argentinië de weg in Latijns-Amerikaanse clash onder hoogspanning

Hoewel de ontlading groot was, alle spanning die na de blamage tegen Saudi-Arabië hoog was opgelopen leek eruit te komen, zullen de Argentijnen nog flink aan de bak moeten om door te gaan.

Er leek ruim een uur lang geen doorkomen aan voor beide landen, in een duel dat werd getekend door bikkelharde duels.

Lionel Messi heeft zijn WK-droom met Argentinië hoogstpersoonlijk in leven gehouden. Eventjes verloren de Mexicanen hem uit het oog, waarna hij het duel met een geplaatst schot openbrak. Enzo Fernández stelde daarna de zege veilig (2-0).

Kansen waren schaars, in een duel dat door alle onderbrekingen moeilijk op gang kwam. Niet geheel toevallig waren vrije trappen de gevaarlijkste momenten. Een eerste inzet van de Mexicanen schoot gevaarlijk door naar de tweede paal, Emiliano Martínez redde stijlvol op een krul van Alexis Vega.

Het werd een wedstrijd zoals te verwachten was, waarin de ploegen elkaar totaal geen ruimte gaven om te voetballen en de duels niet werden geschuwd. De eerste gele kaart viel wonderwel pas na 22 minuten, na een zaag van Néstor Araujo.

Alle beslissingen in de poule, met verder ook Polen en Saudi-Arabië, vallen woensdag. Zelfs Mexico heeft ondanks een schamel punt uit twee groepsduels zijn kansen nog in eigen hand.

Mexico liet al zijn ervaren rotten in dit duel aan de aftrap verschijnen. De routiniers Andrés Guardado (36) en Héctor Moreno (34) speelden in het verleden nog in de eredivisie, net als aanvaller Hirving Lozano.

Bij Argentinië mocht Lautaro Martínez opdraven, die meteen een schoen in zijn gezicht kreeg. En ook invaller Érick Gutierrez werd getorpedeerd, vlak nadat de PSV'er Guardado had mogen aflossen.

Alle ogen waren gericht op Messi, na de uitglijder tegen Saudi-Arabië vier dagen geleden. Maar de sterspeler kon zijn stempel niet drukken, zoals hem in de laatste maanden voor het WK bij Paris Saint-Germain wel was gelukt. Tot ze hem even uit het oog waren verloren.

Daarna speelde Argentinië een gewonnen duel en zette invaller Fernández met een prachtige individuele actie en een hard schot hoog in het doel de kers op de taart: 2-0.