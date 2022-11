'Lucky Loser' Canada plaatst zich voor finale Davis Cup, waarin morgen Australië wacht

De finale van de Davis Cup gaat zondag tussen Canada en Australië. In de tweede halve finale in Málaga waren de Canadezen met 2-1 te sterk voor Italië.

Vrijdag plaatste Australië zich al voor de 48ste keer voor de eindstrijd, door Kroatië met 2-1 te kloppen. In de kwartfinales was Australië nog met 2-0 te sterk voor Nederland geweest.

Canada is veel minder succesvol in de Davis Cup. Het is pas de tweede keer dat het land in de eindstrijd staat. In 2019 bleek Spanje daarin te sterk.

Eigenlijk werd Canada in maart al uitgeschakeld door Nederland. Maar na de uitsluiting van Rusland wegens de oorlog in Oekraïne mocht de ploeg als 'lucky loser' toch deelnemen aan de Davis Cup Finals.

In de groepsfase werd Canada tweede achter Spanje, maar voor Servië (dat zonder Novak Djokovic speelde) en Zuid-Korea. In de kwartfinales werd vervolgens Duitsland geklopt.