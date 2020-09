Technisch directeur Vitesse: 'Onmogelijk bron besmettingen te achterhalen'

Voor de voetbalbond is de uitbraak van het coronavirus bij de eredivisieclub ook geen reden tot extra maatregelen. De bond is van mening dat Vitesse de zaak goed onder controle heeft. Burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem, ook voorzitter van de veiligheidsregio, steunt die zienswijze.

"Er zijn geen spelers positief getest, dus er zijn voldoende spelers om te voetballen", laat de KNVB donderdag weten. "We hebben Vitesse laten weten dat we er alles aan doen om Vitesse in deze vervelende situatie te helpen."

"Het is geen discussiepunt", zegt technisch directeur Johannes Spors van Vitesse over de stelligheid waarmee de club donderdag bracht dat het eredivisieduel met Sparta gewoon doorgaat. "Zo is de regel. Met dertien gezonde spelers moet je spelen. Dat kan veranderen als er meer mensen positief zouden testen, maar dat is nu niet het geval."

Vitesse is deze week geconfronteerd met acht coronabesmettingen in de technische staf, maar vooralsnog heeft dat geen invloed op het eredivisieduel met Sparta, zaterdagavond in eigen stadion. Is dat wel zo verstandig?

"Vitesse heeft juist gehandeld. De club heeft de veiligheidsregio op de hoogte gebracht en de GGD ingeschakeld. De acht getroffen stafleden zijn in quarantaine gegaan, de spelers hebben negatief getest", zegt Marcouch. "De gevallen hebben plaatsgevonden in een bubbel, niet in de horeca of bij een bruiloft. Het is controleerbaar."

Bron- en contactonderzoek

Marcouch weet dat de GGD nog bron- en contactonderzoek nog doet. "De bron van de eerste besmetting is bijna onmogelijk te achterhalen. Dat is ook zo in de samenleving", meent technisch directeur Spors.

De spelers van Vitesse worden scherp in de gaten gehouden dezer dagen en donderdag nog getest. Tegenstander Sparta is van alles op de hoogte gebracht en vindt het geen probleem te spelen.

"De spelers van Sparta zijn vandaag getest, bij Vitesse gebeurt dat nu dagelijks om zeker te zijn dat er zaterdag geen besmettingen plaatsvinden. Wat ons betreft is het dus verantwoord de wedstrijd te laten doorgaan, aangezien de situatie onder controle is", laat de Rotterdamse eredivisieclub in een reactie weten.

Slag om de arm

Alle seinen staan dus op groen voor het duel zaterdagavond in het Gelredome. Maar is het zo vanzelfsprekend dat het duel gewoon doorgaat? Epidemioloog Patricia Bruijning wil wel degelijk een slag om de arm houden. Het is in haar ogen cruciaal zo kort mogelijk op de wedstrijd te testen om besmettingen te voorkomen.

"Er is op vijf momenten bij Vitesse getest en op verschillende momenten zijn mensen positief bevonden", zegt Bruijning, werkzaam voor het UMC Utrecht.

"In dat verband is er een belangrijk punt: er is een incubatietijd van circa twee tot veertien dagen. Dat kan betekenen dat iemand op dag één, twee en drie negatief test, maar op dag vier wel positief is. Om die reden kan je nooit nu al stellen dat de wedstrijd sowieso doorgaat. Vrijdag en zaterdag kunnen er nieuwe gevallen bijkomen."