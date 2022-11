FvD werkt gestaag door aan 'Forumland', blijkt op drukbezocht partijcongres

Ruim 2500 mensen hebben vandaag het partijcongres van FvD in Zaandam bezocht. In een besloten gedeelte werden de kandidatenlijsten voor de Provinciale Statenverkiezingen gepresenteerd. Forum werd vier jaar geleden bij die verkiezingen de grootste partij, maar van die winst is weinig meer over.

In het openbare deel van het drukbezochte congres ging het niet veel over de komende verkiezingen, maar kwam wel 'Forumland' een stukje dichterbij. Partijleider Thierry Baudet kwam vorig jaar met het idee voor deze "parallelle samenleving" voor gelijkgestemden. Vandaag lanceerde de partij een Forum-app, waarmee leden "in contact kunnen komen met gelijkgestemden" en bedrijven kunnen vinden van andere FvD'ers.

Volgens Baudet staan er 500 bedrijven van FvD-leden in de app. Naar eigen zeggen heeft hij er zelf gordijnen, een stukadoor en een verhuizer gevonden voor zijn aanstaande verhuizing. De partijleider, die zich voor even had gekleed als Apple-oprichter Steve Jobs, vertelde dat de app nog wordt uitgebreid met onder meer een datingfunctie (FvDating).

Scholen

Een andere poot van de Forumzuil kwam aan bod in het praatje van Kamerlid Ralf Dekker. De oud-Rabo-topman is verantwoordelijk voor de Forumscholen. Het plan was om vijf van die scholen op te richten. Tot nu toe is het er een. Die staat in Almere en Dekker meldde vandaag dat "inspecteurs met linkse signatuur" de school hadden goedgekeurd.

Behalve Dekker kwamen ook de andere FvD-Kamerleden aan het woord. Gideon van Meijeren vertelde over het kabinet dat "onze fantastische boeren" wil uitkopen en liet daarbij het woord landverraad vallen, Pepijn van Houwelingen sprak over het gevaar van de digitale euro en Freek Jansen over de waarde van het "traditionele" gezin en het gevaar van lhbti-voorlichting.

Opvallend daarbij was dat Baudet een aantal keer, al dan niet grappend, ingreep als er een woord als 'verzet' viel. "Als Gideon het heeft over in verzet komen, dan is dat niet fysiek", zei hij bijvoorbeeld. "We hebben het altijd over democratisch verzet."

Media-apparaatje

De partijleider noemde het congres een manier om het beeld dat van de partij bestaat een beetje bij te stellen. "Het is goed als mensen zien wat een leuke club wij zijn." De vraag is of die boodschap is overgekomen met de sprekers die op het podium stonden en de boodschap die zij hadden.

De Amerikaanse antivaxer Catherine Austin Fitts waarschuwde voor staatscontrole die een eind zou maken aan de vrijheid van alle mensen. Laurens Lindemans, de maker van de app, is oprichter van een site die publiceert over de parallelle samenleving, the great reset en Viruswaarheid. En ook John Laughland, inspirator voor Baudets pro-Rusland- en pro-Poetin-uitspraken, kwam aan het woord.

Baudet verweet "een groot deel van de pers" opnieuw dat zijn partij ten onrechte in een kwaad daglicht wordt gezet. De partijleider opperde daar een oplossing voor: een "eigen media-apparaatje", waarmee je programma's kunt kijken die "niet op de normale buis te zien zijn".