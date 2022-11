In Zweden opgepakt Russisch stel in verband gebracht met GROe

Een Russisch stel dat deze week in Zweden werd opgepakt voor spionage, werkte vermoedelijk voor de Russische geheime dienst GROe. Aanwijzingen daarvoor kwamen aan het licht door onderzoek van het journalistieke onderzoekscollectief Bellingcat. Dinsdagochtend verschenen rond 06.00 uur twee legerhelikopters boven een chique wijk in Stockholm. Getuigen zagen een arrestatieteam aan touwen afdalen en op het dak van een villa neerkomen. De agenten gingen door ramen naar binnen en arresteerden de bewoners, een man en een vrouw. De hele operatie duurde nog geen minuut. De politie zei na de arrestaties dat de actie snel moest worden uitgevoerd, omdat de verdachten "niet de gelegenheid moesten krijgen om iets door de wc te spoelen of computers te vernietigen". De twee worden verdacht van spionage voor een buitenlandse mogendheid, vanaf 2013 in de VS en sinds 2014 tot het moment van de arrestatie in Zweden. Ze ontkennen iets met spionage van doen te hebben. De man zit nog vast, de vrouw is op borgtocht vrijgelaten. Ze blijft verdacht van medeplichtigheid.

Agenten of leden van de inlichtingendienst Sapo gaat de woning van het stel binnen - AFP

De politie wilde niets kwijt over hun identiteit, maar de Zweedse krant Aftonbladet schreef al dezelfde dag dat het om twee Russen ging, tussen de 60 en 70 jaar oud, die aan het eind van de jaren 90 naar Zweden kwamen. Ook hun namen lekten uit: het zou gaan om Sergej Skvortsov en Jelena Koelkova. Onderzoekcollectief Bellingcat deed onderzoek naar de twee en ontdekte dat ze in oktober 1999 eigenaar waren van een appartement in Moskou. Op dezelfde gang woonde Denis Zergejev. Dat is volgens Bellingcat en het BBC-programma Newsnight een officier van de Russische inlichtingendienst GROe en de opdrachtgever van de moordpoging in 2018 op de Russische dubbelspion Skripal in de Engelse stad Salisbury. Maar het appartementencomplex heeft volgens Bellingcat meer bewoners met een baan bij de GROe. Zoals het hoofd van een GROe-eenheid die ook bij de Skripal-zaak en ook andere sabotage- en vergiftigingsmoorden betrokken was en een GROe-officier die bij desinformatiecampagnes betrokken was.

